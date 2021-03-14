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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

В Україні за добу вакцинували понад 3 тис. людей – детальна статистика

Станом на ранок 14 березня першу дозу вакцини проти коронавірусу отримало 51 137 українців. За добу вакцинували ще 3 596 осіб.

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За добу найбільша кількість щеплень зробили у Луганській області – 370, за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області – 4 784.

Водночас найменше щеплень зробили у Чернігівській області 926.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

  • Вінницька область – 10 щеплень;
  • Волинська область – 120 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 80 щеплень;
  • Донецька область – 130 щеплень;
  • Житомирська область – 110 щеплень;
  • Закарпатська область – 210 щеплень;
  • Запорізька область – 10 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 214 щеплень;
  • Київська область – 260 щеплень;
  • Кіровоградська область – 90 щеплень;
  • Луганська область – 370 щеплень;
  • Львівська область – 80 щеплень;
  • Миколаївська область – 120 щеплень;
  • Одеська область – 130 щеплень;
  • Полтавська область – 82 щеплення;
  • Рівненська область – 110 щеплень;
  • Сумська область – 70 щеплень;
  • Тернопільська область – 210 щеплень;
  • Харківська область – 120 щеплень;
  • Херсонська область – 230 щеплень;
  • Хмельницька область – 270 щеплень;
  • Чернівецька область – 290 щеплень;
  • Чернігівська область – 170 щеплень;
  • Черкаська область – 110 щеплень.

Вакцинація від коронавірусу в Україні – СТАТИСТИКА на 14 березня 2021

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 14 березня в Україні виявили 1 460 756 випадків коронавірусу, за добу кількість хворих зросла ще на 9 012 осіб. Зокрема, захворіли 491 дитина та 193 медпрацівники.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (923), Дніпропетровській (660), Вінницькій (634), Львівській (590) та Харківській (569) областях.

Детальну статистику коронавірусу в Україні, дивіться на сайті Факти ICTV.

Фото: Pixabay

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