Вакцинація від коронавірусу в Україні – СТАТИСТИКА на 14 березня 2021

Станом на ранок 14 березня першу дозу вакцини проти коронавірусу отримало 51 137 українців. За добу вакцинували ще 3 596 осіб.

За добу найбільша кількість щеплень зробили у Луганській області – 370, за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області – 4 784.

Водночас найменше щеплень зробили у Чернігівській області – 926.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область – 10 щеплень;

Волинська область – 120 щеплень;

Дніпропетровська область – 80 щеплень;

Донецька область – 130 щеплень;

Житомирська область – 110 щеплень;

Закарпатська область – 210 щеплень;

Запорізька область – 10 щеплень;

Івано-Франківська область – 214 щеплень;

Київська область – 260 щеплень;

Кіровоградська область – 90 щеплень;

Луганська область – 370 щеплень;

Львівська область – 80 щеплень;

Миколаївська область – 120 щеплень;

Одеська область – 130 щеплень;

Полтавська область – 82 щеплення;

Рівненська область – 110 щеплень;

Сумська область – 70 щеплень;

Тернопільська область – 210 щеплень;

Харківська область – 120 щеплень;

Херсонська область – 230 щеплень;

Хмельницька область – 270 щеплень;

Чернівецька область – 290 щеплень;

Чернігівська область – 170 щеплень;

Черкаська область – 110 щеплень.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 14 березня в Україні виявили 1 460 756 випадків коронавірусу, за добу кількість хворих зросла ще на 9 012 осіб. Зокрема, захворіли 491 дитина та 193 медпрацівники.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (923), Дніпропетровській (660), Вінницькій (634), Львівській (590) та Харківській (569) областях.

Детальну статистику коронавірусу в Україні, дивіться на сайті Факти ICTV.