Вакцинація від коронавірусу в Україні – СТАТИСТИКА на 14 березня 2021

Станом на ранок 14 березня першу дозу вакцини проти коронавірусу отримало 51 137 українців. За добу вакцинували ще 3 596 осіб.
За добу найбільша кількість щеплень зробили у Луганській області – 370, за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області – 4 784.
Водночас найменше щеплень зробили у Чернігівській області – 926.
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
- Вінницька область – 10 щеплень;
- Волинська область – 120 щеплень;
- Дніпропетровська область – 80 щеплень;
- Донецька область – 130 щеплень;
- Житомирська область – 110 щеплень;
- Закарпатська область – 210 щеплень;
- Запорізька область – 10 щеплень;
- Івано-Франківська область – 214 щеплень;
- Київська область – 260 щеплень;
- Кіровоградська область – 90 щеплень;
- Луганська область – 370 щеплень;
- Львівська область – 80 щеплень;
- Миколаївська область – 120 щеплень;
- Одеська область – 130 щеплень;
- Полтавська область – 82 щеплення;
- Рівненська область – 110 щеплень;
- Сумська область – 70 щеплень;
- Тернопільська область – 210 щеплень;
- Харківська область – 120 щеплень;
- Херсонська область – 230 щеплень;
- Хмельницька область – 270 щеплень;
- Чернівецька область – 290 щеплень;
- Чернігівська область – 170 щеплень;
- Черкаська область – 110 щеплень.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок 14 березня в Україні виявили 1 460 756 випадків коронавірусу, за добу кількість хворих зросла ще на 9 012 осіб. Зокрема, захворіли 491 дитина та 193 медпрацівники.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (923), Дніпропетровській (660), Вінницькій (634), Львівській (590) та Харківській (569) областях.
Детальну статистику коронавірусу в Україні, дивіться на сайті Факти ICTV.