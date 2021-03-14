67 добровольців, з яких 64 – посмертно, відзначені Орденом За мужність ІІІ ступеня. Президент Володимир Зеленський підписав указ №97/2021 з нагоди Дня українського добровольця.

Серед нагороджених – члени добровольчого українського корпусу Правий сектор, батальйонів територіальної оборони Донбас, Айдар та ОУН.

Відзначені орденом за мужність, виявлену під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, також члени батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення Шахтарськ і Чернігів, Української добровольчої армії, диверсійно-розвідувального підрозділу Патріот, Окремої добровольчої роти Карпатська Січ.

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День українського добровольця відзначають 14 березня щорічно з 2017 року для вшанування мужності і героїзму воїнів, які захищають незалежність і суверенітет України.

Саме 14 березня 2014-го бійці самооборони Майдану почали навчання на полігоні в Нових Петрівцях під Києвом.

Детально про історію Дня українського добровольця читайте на Фактах ICTV.