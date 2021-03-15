PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Людмила Богданова |

Чернігівщина в антилідерах: скільки українців вакцинувалися від Covid-19

В Україні знизилися темпи вакцинації населення. Станом на 15 березня 53 155 отримали щеплення від коронавірусу. За останню добу препаратом AstraZeneca/​CovieShield вакцинувалися 2 018 осіб.

Вакцинація у Києві - КМДА - 2

Вакцинація в Україні – статистика на 15 березня

Наразі лідером за інтенсивністю вакцинації є Донецька область. Там мобільні групи прищепили уже 5 044 осіб.

Найбільш низькі показники наразі на Чернігівщині – за весь період вакцинації в області зробили лише 1 006 ін’єкцій.

  • Вінницька область – +10;
  • Волинська область – +90;
  • Дніпропетровська область – +170;
  • Донецька область – +260;
  • Житомирська область – +70;
  • Закарпатська область – +30;
  • Івано-Франківська область – +18;
  • Київська область – +230;
  • Кіровоградська область – +30;
  • Луганська область – +170;
  • Львівська область – +50;
  • Миколаївська область – +80;
  • Одеська область – +160;
  • Полтавська область – +80;
  • Сумська область – +50;
  • Тернопільська область – +100;
  • Харківська область – +60;
  • Херсонська область – +100;
  • Хмельницька область – +60;
  • Чернівецька область –+120;
  • Чернігівська область – +80.

Коронавірус в Україні

Станом на 15 березян МОЗ України підтвердило 6 792 нових випадків коронавірусу. За весь період пандемії захворіли майже 1,5 млн українців.

За добу зафіксовано 130 смертей, загалом від ускладнень Covid-19 померли 28 433 хворих.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка