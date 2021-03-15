В Україні знизилися темпи вакцинації населення. Станом на 15 березня 53 155 отримали щеплення від коронавірусу. За останню добу препаратом AstraZeneca/​CovieShield вакцинувалися 2 018 осіб.

Вакцинація в Україні – статистика на 15 березня

Наразі лідером за інтенсивністю вакцинації є Донецька область. Там мобільні групи прищепили уже 5 044 осіб.

Найбільш низькі показники наразі на Чернігівщині – за весь період вакцинації в області зробили лише 1 006 ін’єкцій.

Вінницька область – +10;

Волинська область – +90;

Дніпропетровська область – +170;

Донецька область – +260;

Житомирська область – +70;

Закарпатська область – +30;

Івано-Франківська область – +18;

Київська область – +230;

Кіровоградська область – +30;

Луганська область – +170;

Львівська область – +50;

Миколаївська область – +80;

Одеська область – +160;

Полтавська область – +80;

Сумська область – +50;

Тернопільська область – +100;

Харківська область – +60;

Херсонська область – +100;

Хмельницька область – +60;

Чернівецька область –+120;

Чернігівська область – +80.

Коронавірус в Україні

Станом на 15 березян МОЗ України підтвердило 6 792 нових випадків коронавірусу. За весь період пандемії захворіли майже 1,5 млн українців.

За добу зафіксовано 130 смертей, загалом від ускладнень Covid-19 померли 28 433 хворих.

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