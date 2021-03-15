В Україні знизилися темпи вакцинації населення. Станом на 15 березня 53 155 отримали щеплення від коронавірусу. За останню добу препаратом AstraZeneca/CovieShield вакцинувалися 2 018 осіб.
Вакцинація в Україні – статистика на 15 березня
Наразі лідером за інтенсивністю вакцинації є Донецька область. Там мобільні групи прищепили уже 5 044 осіб.
Найбільш низькі показники наразі на Чернігівщині – за весь період вакцинації в області зробили лише 1 006 ін’єкцій.
- Вінницька область – +10;
- Волинська область – +90;
- Дніпропетровська область – +170;
- Донецька область – +260;
- Житомирська область – +70;
- Закарпатська область – +30;
- Івано-Франківська область – +18;
- Київська область – +230;
- Кіровоградська область – +30;
- Луганська область – +170;
- Львівська область – +50;
- Миколаївська область – +80;
- Одеська область – +160;
- Полтавська область – +80;
- Сумська область – +50;
- Тернопільська область – +100;
- Харківська область – +60;
- Херсонська область – +100;
- Хмельницька область – +60;
- Чернівецька область –+120;
- Чернігівська область – +80.
Коронавірус в Україні
Станом на 15 березян МОЗ України підтвердило 6 792 нових випадків коронавірусу. За весь період пандемії захворіли майже 1,5 млн українців.
За добу зафіксовано 130 смертей, загалом від ускладнень Covid-19 померли 28 433 хворих.
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