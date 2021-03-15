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Факти / Україна
Анастасія Дячкіна |

Численні порушення та обурені відпочивальники: як Буковель закрився на карантин

В Івано-Франківській області закриття гірськолижного курорту Буковель викликало чимало обурень від відпочивальників.

Буковель на карантині

Ще вдень дороги до села Поляниці, де розташований популярний гірськолижний курорт, перекривали місцеві, а вже ввечері правоохоронці почали блокувати підйомники.

Правоохоронці приїхали на курорт з перевіркою і виявили численні карантинні порушення.

Буковель одразу ж закрили на карантин. В’їзд на територію обмежили. Правоохоронці встановили блокпости, а проїжджати тепер можуть лише місцеві.

Рішення про закриття курорту ухвалила  Івано-Франківська облдержадміністрація.

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Місцеві підприємці упродовж двох тижнів вимагали закриття гірськолижного курорту. Люди блокували дороги і проривались у владні кабінети. Підприємці були обурені, що малому бізнесу заборони працювали, а великому порушення карантину сходить з рук.

Відтепер на Буковелі незвично порожньо, як для тамтешнього сезону. Більшість туристів роз’їхались по домівках або перебралися на сусідній Драгобрат.

Гірськолижний курорт Буковель – один із факторів впливу на епідемічну ситуацію на Прикарпатті, яке зараз у червоній зоні, тому він не повинен працювати.

Однак чому Буковель закрили на карантин не одразу, читайте на сайті Факти ICTV.

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