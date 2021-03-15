Станом на 15 березня у Києві за добу виявили 313 нових випадків коронавірусу.

Загалом за час пандемії у столиці вірус підтвердили у 146 711 людей.

За день 20 осіб померли від вірусу, загалом – 2 917. Одужало за час пандемії 99 181 особа, з них за останню добу – 816.

Хто захворів:

171 жінка віком від 18 до 91 років;

127 чоловіків віком від 18 до 87 років;

шість дівчат від 10 місяців до 17 років;

11 хлопчиків від 1 до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (93), Деснянському (67) та в Святошинському (29) районах.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: