Станом на 15 березня у Києві за добу виявили 313 нових випадків коронавірусу.
Загалом за час пандемії у столиці вірус підтвердили у 146 711 людей.
За день 20 осіб померли від вірусу, загалом – 2 917. Одужало за час пандемії 99 181 особа, з них за останню добу – 816.
Хто захворів:
- 171 жінка віком від 18 до 91 років;
- 127 чоловіків віком від 18 до 87 років;
- шість дівчат від 10 місяців до 17 років;
- 11 хлопчиків від 1 до 17 років.
Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (93), Деснянському (67) та в Святошинському (29) районах.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.