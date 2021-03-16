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Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |

Київ та дві області: Степанов назвав регіони на межі червоної карантинної зони

Київ, Вінницька та Львівська області перебувають на межі червоної карантинної зони. Там спостерігається напружена ситуація з поширенням коронавірусу.

Київ та дві області: Степанов назвав регіони на межі червоної карантинної зони

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов у студії Свобода слова на телеканалі ICTV.

За словами міністра, місцева влада уже має запроваджувати певні обмеження, аби не потрапити до червоної зони.

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Він додав, що число хворих зростає, зокрема через поширення британського штаму. Найважча ситуація з киснем для пацієнтів спостерігається на Закарпатті.

Адаптивний карантин в Україні

Станом на 15 березня 2021 року вже в 10 областях України перевищено норму госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.

Поки у червоній зоні карантину перебувають чотири регіони країни – Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

13 березня гірськолижний курорт Буковель закрили на карантин у зв’язку з негативною санепідемічною ситуацією в Івано-Франківській області.

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