Київ та дві області: Степанов назвав регіони на межі червоної карантинної зони

Київ, Вінницька та Львівська області перебувають на межі червоної карантинної зони. Там спостерігається напружена ситуація з поширенням коронавірусу.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов у студії Свобода слова на телеканалі ICTV.

За словами міністра, місцева влада уже має запроваджувати певні обмеження, аби не потрапити до червоної зони.

Він додав, що число хворих зростає, зокрема через поширення британського штаму. Найважча ситуація з киснем для пацієнтів спостерігається на Закарпатті.

Адаптивний карантин в Україні

Станом на 15 березня 2021 року вже в 10 областях України перевищено норму госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.

Поки у червоній зоні карантину перебувають чотири регіони країни – Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

13 березня гірськолижний курорт Буковель закрили на карантин у зв’язку з негативною санепідемічною ситуацією в Івано-Франківській області.