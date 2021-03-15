Головний санітарний лікар Віктор Ляшко, якому вже зробили перше щеплення від коронавірусу, 15 березня несподівано отримав позитивний ПЛР-тест.

– Потрапив у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований. Як показує аналіз даних клінічних досліджень, ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76% з 22 по 90 день. Рівень антитіл зберігається протягом цього періоду з мінімальним зниженням, – так він пояснив ситуацію на своїй сторінці у соцмережі.

Ляшко каже, що у нього був лише 13-й день після введення першої дози вакцини.

Він упевнений, що саме завдяки вакцинації перехворіє без ускладнень і незабаром повернеться до роботи.

Нині головний санлікар перебуває на лікарняному.

Віктор Ляшко вакцинувався від Covid-19 препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield) 2 березня у лікарні Кагарлика у Київській області.

Він був одним із перших чиновників, яким ввели першу дозу сироватки публічно для популяризації вакцинації серед населення.

Джерело: Віктор Ляшко