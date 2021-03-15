Міністерство юстиції України подало апеляцію до шостого апеляційного суду проти рішення ОАСК про скасування нового українського правопису.

Про оскарження рішення ОАСК повідомила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць та додала, що уряд має законні повноваження щодо зміни українського правопису.

– На підставі норм Закону про Кабінет міністрів України, Уряд наділений повноваженнями щодо забезпечення проведення державної політики у сфері розвитку та функціонування державної мови у всіх галузях, а також повноваженнями щодо спрямування та координації роботи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у вказаній сфері, – пояснила Валерія Коломієць.

28 січня 2021 року Окружний адміністративний суд Києва скасував постанову Кабінету міністрів про запровадження нового українського правопису.

На думку голови громадської організації Правова держава Ростислава Кравця, який є одним із позивачів у справі, Кабмін порушив процедуру ухвалення відповідної постанови.