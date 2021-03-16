Не чекайте червого рівня: МОЗ радить місцевій владі посилювати карантин

В Україні спостерігається напружена ситуація з новим штамом коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у студії Свободи слова на ICTV.

– Ми попереджали про те, що буде напружена ситуація з новим штамом. Звичайно, кількість хворих зростає, ми вводимо додаткові ліжка. Можемо сказати, що ми впораємося з ситуацією. Є напружена ситуація Львівській області, Києві. Щодо Львівщини – радимо не чекати червоного рівня, а посилювати карантин, – зазначив Степанов.

Міністр зазначив, що МОЗ планує інформувати місцеву владу про ситуацію з поширенням коронавірусу в регіоні, щоб вона могла заздалегідь вводити певні обмеження. Це допоможе стримувати поширення вірусу і не дозволить регіону потрапити в червону карантинну зону.

Також він додав, що поки в Україні не планують запроваджувати локдаун, бо достатньо обмежень адаптивного карантину. Проте якщо від 50% країни потрапить до червоної зони, то тоді уряд розглядатиме знову запровадження жорстких карантинних обмежень.

Британський штам коронавірусу

У грудні 2020 року у Великій Британії заявили про циркуляцію нового штаму коронавірусу, його назвали британським.

Британський штам коронавірусу – смертоносніший, ймовірність смерті у пацієнтів, які захворіли, є вищою.