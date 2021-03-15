PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Дарина Реготун |

Переповнені лікарні та повільна вакцинація: чи оголосять новий локдаун

В Україні різкий сплеск коронавірусу. Статистика знову починає рости шаленими темпами. Нині Україна серед лідерів у Європі за кількістю госпіталізацій.

Коронавірус світ

А ситуація у Івано-Франківській області близька до критичної. Пацієнти у каретах швидких чекають по дві години, аби потрапити до лікарень, які повністю заповнені. Там довелось навіть відкривати мобільні шпиталі.

На Закарпатті лікарі зізнаються, що вони за крок до так званого медичного сортування. Тобто рятувати будуть тих, хто має більші шанси на життя.

Окрім Закарпаття та Франківщини, у червоній зоні опинилися Буковина та Житомирщина. Проте кількість регіонів, які посилюють карантинні обмеження все більшає.

Читайте
Вірогідність запровадження локдауну в Україні дуже висока – Кондратюк

Київ ще не потрапив до червоної зони, але і тут фіксують найбільшу завантаженість медзакладів за всю історію пандемії. Урядовці заявили про початок третьої хвилі коронавірусу. Але ж чому вона накрила Україну саме зараз?

В народі нинішній спалах хвороби охрестили Буковельским. Мовляв, відпочили на  курорті – ось і маємо. Окрім того, Буковель працював навіть під час локдауну та коли усі заклади на Заході країни були зачинені. Це викликало неабияку хвилю обурення. Тому курорт все ж зачинили на карантин.

Окрім того, вірусологи виявили, що на Закарпатті ходить новий британський штам коронавірусу, який є набагато заразнішим.

У той же час в Україні розпочалась вакцинація населення. Але, на жаль, просувається вона надто повільними темпами й українці не надто поспішають робити собі такі ін’єкції. А учені довели, щоб вакцинація мала необхідний ефект, потрібно щепити мінімум 70% населення.

В Україні наразі населення вакцинують індійським препаратом Covishield. Він має такі побічні ефекти, як незначне підвищення температури, втома, головний біль. Ще можливі нудота, лихоманка та біль у місці ін’єкції.

Записатись на вакцинацію можна трьома шляхами:

– Через контакт-центр МОЗ

– Сімейного лікаря

– Застосунок Дія

Проте як би там не було, якщо медична система не впорається з навантаженням, а темпи вакцинації і далі залишатимуться такими повільними – то локдаун стає цілком логічним вирішенням.

Також з початку вакцинації проти коронавірусу у списку очікування вже понад чверть мільйона українців.

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка