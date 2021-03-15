В Україні різкий сплеск коронавірусу. Статистика знову починає рости шаленими темпами. Нині Україна серед лідерів у Європі за кількістю госпіталізацій.

А ситуація у Івано-Франківській області близька до критичної. Пацієнти у каретах швидких чекають по дві години, аби потрапити до лікарень, які повністю заповнені. Там довелось навіть відкривати мобільні шпиталі.

На Закарпатті лікарі зізнаються, що вони за крок до так званого медичного сортування. Тобто рятувати будуть тих, хто має більші шанси на життя.

Окрім Закарпаття та Франківщини, у червоній зоні опинилися Буковина та Житомирщина. Проте кількість регіонів, які посилюють карантинні обмеження все більшає.

Київ ще не потрапив до червоної зони, але і тут фіксують найбільшу завантаженість медзакладів за всю історію пандемії. Урядовці заявили про початок третьої хвилі коронавірусу. Але ж чому вона накрила Україну саме зараз?

В народі нинішній спалах хвороби охрестили Буковельским. Мовляв, відпочили на курорті – ось і маємо. Окрім того, Буковель працював навіть під час локдауну та коли усі заклади на Заході країни були зачинені. Це викликало неабияку хвилю обурення. Тому курорт все ж зачинили на карантин.

Окрім того, вірусологи виявили, що на Закарпатті ходить новий британський штам коронавірусу, який є набагато заразнішим.

У той же час в Україні розпочалась вакцинація населення. Але, на жаль, просувається вона надто повільними темпами й українці не надто поспішають робити собі такі ін’єкції. А учені довели, щоб вакцинація мала необхідний ефект, потрібно щепити мінімум 70% населення.

В Україні наразі населення вакцинують індійським препаратом Covishield. Він має такі побічні ефекти, як незначне підвищення температури, втома, головний біль. Ще можливі нудота, лихоманка та біль у місці ін’єкції.

Записатись на вакцинацію можна трьома шляхами:

– Через контакт-центр МОЗ

– Сімейного лікаря

– Застосунок Дія

Проте як би там не було, якщо медична система не впорається з навантаженням, а темпи вакцинації і далі залишатимуться такими повільними – то локдаун стає цілком логічним вирішенням.

Також з початку вакцинації проти коронавірусу у списку очікування вже понад чверть мільйона українців.