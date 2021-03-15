Перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 76% – Зеленський

Перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 76%, але ризик інфікування все одно залишається.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час селекторної наради з питань запобігання поширенню Covid-19.

Також він повідомив, що необхідно пояснювати людям питання щодо проходження вакцинації.

— Треба пояснювати людям, що перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 76%. Тож шанси на зараження все одно залишаються. І лише після другої дози створюється повний захист від цієї небезпеки, — зазначив глава держави.

За словами президента, українці не мусять забувати про маски навіть під час вакцинації, адже загроза захворіти нікуди не зникає.

Натомість у МОЗ повідомили, що побічні ефекти від Covid-щеплення з’являються лише у 0,8% випадків. А от вкрай тяжких випадків після вакцинації не зафіксовано.

Окрім цього, прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що за останній тиждень збільшилася кількість ліжко-місць для пацієнтів, хворих на коронавірус. Нині заповнено лише половину місць (2 212 із 4 694). Також задіяно 1 072 апаратів ШВЛ. Шмигаль заявив, що це найбільша кількість від початку пандемії в країні.

— Це підтверджує негативну динаміку та складний перебіг захворюваності. На Івано-Франківщині відбулася стабілізація ситуації після запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки. Але область досі залишається серед лідерів за кількістю хворих – 17 994. Також серед лідерів Вінницька (15 133) та Чернівецька (14 220) області, — сказав він.

Вакцинація в Україні

Станом на 15 березня щеплення від коронавірусу отримали 53 155 осіб. За останню добу препаратом AstraZeneca/​CovieShield вакцинувалися 2 018 осіб.

Нині лідером за інтенсивністю вакцинації є Донецька область — 5 044 осіб. Найбільш низькі показники на Чернігівщині — лише 1 006 ін’єкцій.

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