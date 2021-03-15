Чи може бути ще один локдаун в Україні, скільки триватиме третя хвиля коронавірусу та як до неї готуються країни світу – Факти ICTV зібрали головні Covid-новини понеділка 15 березня.

Заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк заявила, що ймовірність запровадження в Україні ще одного локдауну дуже висока.

За словами Кондратюк, на випадок запровадження нового локдауну потрібно розробити спільний план дій всіх гілок влади.

Третя хвиля коронавірусної інфекції може виявитись другою, а її вплив може бути сильнішим, ніж від попередньої, вважає директор Інституту біохімії імені А.В. Палладіна Національної академії наук України, академік Сергій Комісаренко.

За словами науковця, пік нової хвилі триватиме до травня, або навіть до початку червня.

Президент України Володимир Зеленський закликав вакцинованих людей не забувати про засоби індивідуальної безпеки, адже перше щеплення захищає від Covid-19 лише на 76%.

– Треба пояснювати людям, що перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 76%. Тож шанси на інфікування все одно залишаються. І тільки після другої дози створюється повний захист від цієї небезпеки. Тому ми не повинні забувати про маски навіть зараз, коли вакцинація вже триває, – сказав Зеленський.

Коронавірус у світі

В Італії відсьогодні набуває чинності жорсткий карантин. У північних та центральних регіонах зачинилися магазини, школи та ресторани. МОЗ Італії сподівається на покращення ситуації з другої половини квітня.

Натомість Болгарія з 1-го травня відкриває туристичний сезон. У країні хочуть забезпечити стабільну роботу галузі з урахуванням карантинних обмежень і заходів санітарної безпеки.

У Німеччині підрахували, що пандемія коштувала їхній економіці €250 млрд. Тому влада намагається стримати третю хвилю Covid-19.

Нідерланди призупиняють вакцинацію препаратом AstraZeneca до 28 березня. Країна чекатиме даних досліджень від Європейського агентства лікарських засобів на рахунок безпечності сироватки.

Тим часом Таїланд навпаки поновлює імунізацію вакциною AstraZeneca відзавтра.

Карантин в Україні

За оновленою інформацією МОЗ, станом на 15 лютого у червоній зоні перебувають чотири області – Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька.

До помаранчевої зони потрапили Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області, а також місто Київ.