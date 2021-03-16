Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що вакцина AstraZeneca, яка використовується в Україні безпечна. Міністр додав, що вже вакцинував своїх батьків.

Про це глава МОЗ заявив у студії Свободи слова на телеканалі ICTV.

– Я людина, яка зробила щеплення цією вакциною своїй мамі та тату. Яке ще потрібне підтвердження того, що ця вакцина є абсолютно безпечною? – заявив Степанов.

Коли міністр коментував запитання щодо того, чому Україна не призупиняє вакцинацію препаратом AstraZeneca за прикладом європейських країн, то зазначив, що поки для цього не має медичних показань.

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– Ми орієнтуємося, зокрема, на те, що роблять західні країни, проте ми дивимося саме з медичної точки зору, – підкреслив Степанов.

Також він закликав місцеву владу прискорити темпи вакцинації, якими не задоволені у міністерстві.

Це питання, яке ми порушуємо перед місцевою владою, не міністерство безпосередньо вакцинує. Ми дали всі можливості, навчили всі мобільні бригади, загальна кількість мобільних бригад, яка повинно працювати – не менше дев’яти на область, – заявив Максим Степанов.

Він зазначив, що з 22 березня відкриються кабінети щеплень, коли вакцинація проходитиме у сімейних лікарів.

Призупинення використання вакцини AstraZeneca

У березні Італія, Франція, Німеччина, Данія, Ісландія, Ірландія, Норвегія, Румунія, Болгарія та ще низка країн призупинила використання вакцини AstraZeneca через випадки тромбозу вен головного мозку.

Проте Європейська медична асоціація не підтвердила інформацію про те, що вакцина AstraZeneca (Covishield) спричиняє серйозні наслідки у вигляді тромбозу.

Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов у коментарі Agence France-Presse заявив, що Україна не планує зупиняти використання вакцини AstraZeneca.