Ryanair запускає 18 маршрутів з України – список

Авіакомпанія Ryanair запустить 18 маршрутів з України з переходом на літній час 28 березня.

Зокрема, у квітні з України літатимуть 13 напрямами з аеропорту Бориспіль і по кілька рейсів з Одеси та Львова.

Куди Ryanair літатиме з Борисполя:

Відень;

Софія;

Берлін;

Бергамо;

Рим;

Вільнюс;

Гданськ;

Катовіце;

Краків;

Познань;

Вроцлав;

Лондон.

Також з початком літнього розкладу авіакомпанія планує запустити авіарейси з Одеси в Берлін, Рим, Гданськ, а також зі Львова до Бергамо і Рим.

Відновлення польотів з Харкова і Херсона відкладено до травня.

Зміна правил для подорожі

Із 15 березня 2021 року Туреччина змінила правила в’їзду в країну. Крім негативного тесту на коронавірус, туристи заповнюватимуть спеціальну онлайн-анкету до поїздки.

Усі, хто планує поїздку до Туреччини, заповнюватимуть електронну анкету щонайбільше за 72 години до поїздки. В анкеті слід зазначити паспортні та контактні дані, національність, стать і спосіб в’їзду в країну.

Джерело: Avianews