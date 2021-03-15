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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

Ryanair запускає 18 маршрутів з України – список

Авіакомпанія Ryanair запустить 18 маршрутів з України з переходом на літній час 28 березня.

Ryanair запускає 18 маршрутів з України – список

Зокрема, у квітні з України літатимуть 13 напрямами з аеропорту Бориспіль і по кілька рейсів з Одеси та Львова.

Куди Ryanair літатиме з Борисполя: 

  • Відень;
  • Софія;
  • Берлін;
  • Бергамо;
  • Рим;
  • Вільнюс;
  • Гданськ;
  • Катовіце;
  • Краків;
  • Познань;
  • Вроцлав;
  • Лондон.

Також з початком літнього розкладу авіакомпанія планує запустити авіарейси з Одеси в Берлін, Рим, Гданськ, а також зі Львова до Бергамо і Рим.

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Відновлення польотів з Харкова і Херсона відкладено до травня.

Зміна правил для подорожі

Із 15 березня 2021 року Туреччина змінила правила в’їзду в країну. Крім негативного тесту на коронавірус, туристи заповнюватимуть спеціальну онлайн-анкету до поїздки.

Усі, хто планує поїздку до Туреччини, заповнюватимуть електронну анкету щонайбільше за 72 години до поїздки. В анкеті слід зазначити паспортні та контактні дані, національність, стать і спосіб в’їзду в країну.

Джерело: Avianews

Фото: Dreamstime

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