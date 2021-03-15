Ryanair запускає 18 маршрутів з України – список

Авіакомпанія Ryanair запустить 18 маршрутів з України з переходом на літній час 28 березня.
Зокрема, у квітні з України літатимуть 13 напрямами з аеропорту Бориспіль і по кілька рейсів з Одеси та Львова.
Куди Ryanair літатиме з Борисполя:
- Відень;
- Софія;
- Берлін;
- Бергамо;
- Рим;
- Вільнюс;
- Гданськ;
- Катовіце;
- Краків;
- Познань;
- Вроцлав;
- Лондон.
Також з початком літнього розкладу авіакомпанія планує запустити авіарейси з Одеси в Берлін, Рим, Гданськ, а також зі Львова до Бергамо і Рим.
Відновлення польотів з Харкова і Херсона відкладено до травня.
Зміна правил для подорожі
Із 15 березня 2021 року Туреччина змінила правила в’їзду в країну. Крім негативного тесту на коронавірус, туристи заповнюватимуть спеціальну онлайн-анкету до поїздки.
Усі, хто планує поїздку до Туреччини, заповнюватимуть електронну анкету щонайбільше за 72 години до поїздки. В анкеті слід зазначити паспортні та контактні дані, національність, стать і спосіб в’їзду в країну.
Джерело: Avianews