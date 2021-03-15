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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Штраф до 51 тис. грн: з 17 березня посилюють відповідальність за порушення ПДР

З 17 березня в Україні набуде чинності закон, який посилює відповідальність за порушення водіям правил дорожнього руху.

Штраф до 51 тис. грн: з 17 березня посилюють відповідальність за порушення ПДР

Зокрема, за водіння у нетверезому стані доведеться заплатити 17 тис. грн (раніше було 10 тис.). Якщо ж водія вдруге впіймають на порушенні, то штраф становитиме вже 34 тис. грн.

За третє зафіксоване водіння у нетверезому стані забиратимуть водійські права на 10 років і виписуватимуть штраф у розмірі 51 тис грн.

Підвищують штрафи і за непристебнутий пасок безпеки і розмову телефоном до 510 грн. Якщо водій залишив місце ДТП, то вимушений буде сплатити від 255 до 3,4 тис. грн. А от за перевищення швидкості на понад 50 км/год штраф тепер становитиме 1,7 тис.

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штрафи не нетверезе водіння

У Міністерстві внутрішніх справ сподіваються, що нові штрафи дисциплінують водіїв і знизять смертність на дорогах на 10-15%.

Адже, за словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, тільки минулого року на дорогах України загинуло 3,5 тис. українців.

Смертельна ДТП у Києві

Вночі 15 березня у Києві сталася смертельна ДТП на проспекті Маяковського/Ватутіна, у якій загинули двоє людей. Автомобіль Toyota протаранив Skoda Felicia, у якому перебували чоловік та жінка.

Експертиза показала, що у водія позашляховика було 2.65 проміле алкоголю в крові.

Фото: Dreamstime

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