У Черкасах розгортають тимчасовий шпиталь для хворих на коронавірус. Госпіталь буде створений на базі пологового будинку.
За словами мера Черкас Анатолія Бондаренко, таке рішення ухвалили у зв’язку зі зростанням Covid-захворюваності у місті.
Нині у Черкаській міській інфекційній лікарні 32 госпіталізованих, у першій міській лікарні — 8, у третій міськлікарні — 39.
— Ми ухвалили рішення розпочати роботу тимчасового шпиталю для хворих на коронавірус, який створений на базі пологового будинку в південно-західному районі, — заявив Бондаренко.
Однак ситуація в місті залишається контрольованою, додав він.
У Львові розгорнули додаткові Covid-шпиталі
Нещодавно у Львові розгорнули додаткові Covid-шпиталі на базі двох лікарень.
Станом на 15 березня на Львівщині виявили одну із найбільших кількості підтверджених випадків інфікування – 552.