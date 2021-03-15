У Черкасах розгортають тимчасовий шпиталь для хворих на коронавірус. Госпіталь буде створений на базі пологового будинку.

За словами мера Черкас Анатолія Бондаренко, таке рішення ухвалили у зв’язку зі зростанням Covid-захворюваності у місті.

Нині у Черкаській міській інфекційній лікарні 32 госпіталізованих, у першій міській лікарні — 8, у третій міськлікарні — 39.

— Ми ухвалили рішення розпочати роботу тимчасового шпиталю для хворих на коронавірус, який створений на базі пологового будинку в південно-західному районі, — заявив Бондаренко.

Однак ситуація в місті залишається контрольованою, додав він.

У Львові розгорнули додаткові Covid-шпиталі

Нещодавно у Львові розгорнули додаткові Covid-шпиталі на базі двох лікарень.

Станом на 15 березня на Львівщині виявили одну із найбільших кількості підтверджених випадків інфікування – 552.