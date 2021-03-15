У Вінниці через поширення коронавірусу три з п’яти лікарень для пацієнтів з Covid-19 заповнені на 95%. Вже задіяно 80% кисневих точок.

Загальна завантаженість п’яти міських лікарень становить 85%. Однак в лікарнях №1 і №3, а також у пологовому будинку №1 місця зайняті на 95%.

У Вінниці за станом на 15 березня хворіють 7 013 осіб, з яких 500 пацієнтів – госпіталізовані.

Директор місцевого департаменту охорони здоров’я Олександр Шиш заявив, що Вінницька область має найбільшу динаміку захворюваності за останній місяць – 15 216 випадків.

Коронавірус в Україні

Станом на 15 березян МОЗ України підтвердило 6 792 нових випадків коронавірусу. За весь період пандемії захворіли майже 1,5 млн українців.

За добу зафіксовано 130 смертей, загалом від ускладнень Covid-19 померли 28 433 хворих.

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Джерело: Вінницька міська рада