У школах Одеси учнів 5-11 класів з 15 березня перевели на дистанційне навчання – на невизначений термін. Таке рішення ухвалив оперативний штаб міськради.

– Учні 5-11 класів переведені на дистанційне навчання до особливого розпорядження, а 1-4 класів – продовжують навчання з чітким дотриманням протиепідемічних заходів, – заявила на засіданні штабу заступник директора департаменту освіти і науки Ірина Столбова.

За її словами, школам Одеси рекомендовано піти на весняні канікули з 22 до 26 березня.

Столбова також уточнила, що нині у дошкільних закладах міста через зростання захворюваності на ГРВІ та коронавірус закрито 11 груп.

Через складну ситуацію з коронавірусом Одеська область найближчим часом може потрапити до червоної карантинної зони.

5 березня в МОЗ заявили, що це може статися вже наприкінці березня, хоча нині регіон поки перебуває у жовтій зоні карантину.

Станом на 15 березня в Одесі зареєстровано 265 нових випадків коронавірусу, а загалом по регіону – 407.