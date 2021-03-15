В Україні дев’ять готелів можуть отримати п’ять зірок, чотири з них – у Києві

Дев’ять українських готелів претендують на те, щоб отримати найвищу експертну оцінку у п’ять зірок. Серед них – чотири столичні заклади і пять регіональних.

За словами міністра культури та інформполітики Олександра Ткаченка, наразі в Україні 75 готельєрів чекають на визначення категорії. Тому перше засідання Комісії з присвоєння зірок відбудеться 16 березня.

– В Україні з 5 тис. закладів розміщення 196 готелів мають встановлену категорію. 75 заявок на категоризацію планується розглядати щотижнево протягом березня-квітня 2021 року, – зазначив він.

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Також Олександр Ткаченко додав, що зі складу комісії вилучили представників органів стандартизації та сертифікації, оскільки їхня участь створювала конфлікт інтересів на всіх етапах. Крім того, усі засідання комісії відбуватимуться з онлайн-трансляцією, щоб забезпечити прозорість процедури.

Також паралельно запрацювала Комісія з апеляцій, куди зможуть звертатися усі, хто не погоджується з висновками комісії.

Для українських готелів особливо важким видався 2020 рік, оскільки через локдаун і карантинні обмеження завантаженість значно знизилася. Низка закладів зазнали суттєвих фінансових втрат.

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Джерело: Олександр Ткаченко