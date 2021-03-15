В Україні дев’ять готелів можуть отримати п’ять зірок, чотири з них – у Києві

Дев’ять українських готелів претендують на те, щоб отримати найвищу експертну оцінку у п’ять зірок. Серед них – чотири столичні заклади і пять регіональних.
За словами міністра культури та інформполітики Олександра Ткаченка, наразі в Україні 75 готельєрів чекають на визначення категорії. Тому перше засідання Комісії з присвоєння зірок відбудеться 16 березня.
– В Україні з 5 тис. закладів розміщення 196 готелів мають встановлену категорію. 75 заявок на категоризацію планується розглядати щотижнево протягом березня-квітня 2021 року, – зазначив він.
Також Олександр Ткаченко додав, що зі складу комісії вилучили представників органів стандартизації та сертифікації, оскільки їхня участь створювала конфлікт інтересів на всіх етапах. Крім того, усі засідання комісії відбуватимуться з онлайн-трансляцією, щоб забезпечити прозорість процедури.
Також паралельно запрацювала Комісія з апеляцій, куди зможуть звертатися усі, хто не погоджується з висновками комісії.
Для українських готелів особливо важким видався 2020 рік, оскільки через локдаун і карантинні обмеження завантаженість значно знизилася. Низка закладів зазнали суттєвих фінансових втрат.
Як одеські готелі пережили коронакризу – читайте у нашому матеріалі.
Джерело: Олександр Ткаченко