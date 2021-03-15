У Києві з 22 березня мають запрацювати пункти щеплень, де вакцинуватимуть людей старших за 80 років.

– Із 16 березня працівники, які вакцинуватимуть людей у пунктах щеплень, підуть на навчання. За тиждень у перші пункти надійде вакцина для щеплення людей старших за 80 років. Паралельно працюватимуть мобільні бригади, які вакцинуватимуть медпрацівників, – говорить регіональний координатор вакцинації в місті Києві Василь Животенюк.

Нині в Києві працює 12 мобільних бригад, які роблять щеплення проти коронавірусу. Така кількість, за словами Василя Животенюка, є максимальною.

За два-три дні ці мобільні бригади мають щепити всіх охочих лікарів із комунальних закладів Києва.

Вакцинація проти Covid-19 в Україні

Станом на 15 березня вакцинували проти Covid-19 в Україні 53 155 осіб. За останню добу щеплення препаратом AstraZeneca/CovieShield отримали 2 018 осіб.

Наразі лідер за інтенсивністю вакцинації – Донецька область. Там мобільні групи прищепили уже 5 044 осіб.

Найбільш низькі показники наразі на Чернігівщині – за весь період вакцинації в області зробили лише 1 006 ін’єкцій.

Джерело: Громадське