Вакцинація в Україні: понад 250 тис. осіб зареєструвались до списку очікування

Понад чверть мільйона українців зареєструвались у список очікування на вакцинацію проти коронавірусу.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер під час брифінгу.

За його словами, у черзі на Covid-вакцинацію стоять 258 663 громадянина України.

– Станом на зараз до листа очікування вакцинації проти коронавірусу записались 258 663 особи. Через контактний центр записались – 17 581, через мобільний додаток – 21 266 і через портал – 219 816, – повідомив Кучер.

Також заступник очільника МОЗ нагадав, що записатися на чергу вакцинації можна через Єдиний державний веб-портал Дія, мобільний додаток Дія та Національний контактний центр МОЗ з питань протидії поширенню коронавірусу.

За словами Кучера, особам, які входять до цільових груп, котрим щеплення робитимуть після формування відповідних списків, записуватися до листа очікування не потрібно.

Найбільше на вакцинацію записалось громадян віком від 21 до 39 років. Найменше – люди віком 80 і більше років.

Найбільше людей зареєструвались з таких регіонів: Київ (79 436), Львівська (21 095), Дніпропетровська (18 827), Київська (17 645), Харківська (16 214), Одеська (11 526) області.

Вакцинація в Україні

Станом на 15 березня 53 155 українців отримали щеплення від коронавірусу. За останню добу препаратом AstraZeneca/​CovieShield вакцинувалися 2 018 осіб.

Лідером за інтенсивністю вакцинації є Донецька область. Там мобільні групи прищепили уже 5 044 осіб.

Найнижчі показники наразі на Чернігівщині – лише 1 006 ін’єкцій.