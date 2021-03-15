Вірогідність запровадження в Україні жорсткого локдауну є дуже високою. Таку думку висловила заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк під час засідання Погоджувальної ради.

За її словами, на випадок запровадження локдауну потрібно розробити спільний план дій всіх гілок влади. Також необхідно обговорити, чи є ресурси для розгортання по всій країні додаткових мобільних госпіталів для хворих на Covid-19 і яка термінова підтримка потрібна системі охорони здоров’я.

Крім того, Олена Кондратюк наголосила, що потрібно провести зустріч керівників фракцій з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем щодо кампанії з вакцинації, можливого локдауну та економічної ситуації.

Премєр-міністр вже зазначав, якщо велика частина областей перейде в червону зону епідеміологічної небезпеки, то найімовірніше, доведеться повертатися до запровадження локдауну, як це було раніше.

Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов прогнозував, що пік епідемії коронавірусу в Україні очікується наприкінці квітня.

Медики також прогнозують, що з масовими гуляннями на Масляну та дуже повільними темпами вакцинації, локдаун в Україні може бути вже за кілька тижнів.