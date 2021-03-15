Виплата лікарняних та декретних: Фонд соцстрахування попередив про затримки

На сьогодні затримка виплат лікарняних та декретних становить 21 робочий день або 1,8 млрд грн. У ФССУ обіцяють все покрити в повному обсязі.

Крім того, не профінансовані заяви-розрахунки на суму 800 млн грн, їх термін оплати складає 10 робочих днів.

– Однак сьогодні доходів фонду не вистачає на покриття всіх прийнятих на фінансування допомог і виплат. Наявна заборгованість була накопичена Фондом в грудні через різке зростання витрат, – йдеться в повідомленні.

Пов’язують це з тим, що через пандемію істотно зросли витрати за лікарняними і страховими виплатами медикам.

– Тож, попри те, що з 2021 року щомісячні надходження до бюджету фонду покривають видатки за той же період, накопичена наприкінці минулого року заборгованість призвела до затримки у виплатах допомог, – наголошують ФССУ.

Наприкінці 2020 року Фонд соціального страхування фіксував значне збільшення лікарняних.

Зокрема, у листопаді 2020-го він оплатив 565,2 тис. листків непрацездатності. Це на 170 тис. більше у порівнянні з жовтнем (395,4 тис.).

Джерело: ФССУ