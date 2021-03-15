У Львові погіршується ситуація з пандемією коронавірусу. Через це учні 5-11 класів з 16 березня навчатимуться у дистанційному форматі, а місто може потрапити до червоної карантинної зони.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий під час Zoom-наради з медичними працівниками. За його словами, у Львові спостерігатимуть за розповсюдженням хвороби, за необхідності – вводитимуть нові обмеження.

– Ми за пів кроку до червоної зони, а це означає повне обмеження та закриття магазинів. Завтра усі школи та позашкілля переходять на дистанційне навчання. Навчання з 1 до 4 класів буде, також працюватимуть садочки, – повідомив міський голова.

Садовий зазначив, що нині в середньому 40 хворих на коронавірус щодня надходить до лікарень, водночас як минулого тижня – 30 людей. За його словами, у Львові створили спеціальну комісію, яка об’їжджає всі установи та займається пошуком додаткових ліжко-місць. За планом, у квітні має з’явитися 700 додаткових місць для хворих на коронавірус.

Коронавірус у Львові

Станом на ранок 15 березня коронавірус у Львові зафіксували у 87 059 українців. Зараз небезпечним вірусом хворіє 11 941 людина.

За весь час пандемії у місті сталося 2 393 летальних випадки. Водночас 72 725 львів’ян змогли побороти страшне захворювання.

Джерело: Львівська міська рада