Провайдеру кабельного телебачення в м.Вишневому Київської області винесли вирок за незаконну ретрансляцію телеканалів медіагруп 1+1 media (1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, УНІАН, Бігуді) і StarLightMedia (ICTV, СТБ, Новий канал, ОЦЕ ТБ, М1, М2).

Справа тривала понад два роки і тепер завершилася справедливим покаранням. Сума збитку, завданого правовласникам, становить 300 тисяч гривень.

Уперше медіагрупи зафіксували порушення на початку 2019 року. Провайдер надавав послуги кабельного телебачення у Київській області, ретранслюючи українські телеканали шляхом декодування сигналу, а отже порушуючи суміжні права телеканалів.

На попереджувальні листи й дзвінки провайдер не реагував, тому мирним шляхом врегулювати ситуацію не вийшло: правовласники подали заяви в поліцію про вчинення злочину. Було відкрито кримінальне провадження за статтею ч. 1 ст. 176 КК України (Порушення авторського права і суміжних прав).

Керівник Центру моніторингу контенту StarLightMedia Дмитро Левін прокоментував, що вкотре незаконну діяльність провайдерів було припинено.

– Коли ми виявляємо провайдера, який нелегально використовує контент групи, намагаємося зробити все, щоб припинити незаконні дії. Адже своєю діяльністю він завдає шкоди не тільки правовласнику, а й провайдерам, які легально ретранслюють програму наших телеканалів. Для нас важливо, щоб всі провайдери працювали в рамках закону. В цьому випадку було звернення до правоохоронних органів, які зробили свою роботу на високому рівні, за що ми їм вдячні. Сподіваюся, що цей кейс ще раз покаже гравцям на ринку, які займаються незаконною діяльністю, що за це рано чи пізно доведеться відповідати, — коментує Дмитро Левін.

На початку 2020 року слідчий Києво-Святошинського відділення поліції, співробітники Кіберполіції й експертної служби МВС України провели обшуки в приміщеннях провайдера, під час яких вилучили телекомунікаційне обладнання. Експертний висновок підтвердив факт незаконного поширення програм телеканалів.

Правоохоронні органи перекваліфікували склад злочину за статтею ч. 3 ст. 176 КК України (Порушення авторського права і суміжних прав, яке завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі).

3 березня 2021 року суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області виніс вирок, яким призначив штраф у 34 тис. грн. Матеріальні збитки правовласникам було повністю відшкодовано ще на стадії досудового слідства.

– Завдяки злагодженим діям уповноважених представників медіагруп 1+1 media та StarLightMedia, правильно вибудуваній комунікації й проведеним переговорам з підозрюваним, останній повністю визнав свою провину та прийняв рішення укласти угоду з обвинуваченням. Тому за згодою потерпілих суд засудив обвинуваченого до покарання у вигляді мінімального штрафу, передбаченого санкцією відповідної статті КК, зобов’язавши також відшкодувати витрати на процесуальні дії, — повідомив адвокат, партнер Smartsolutions law group, Олександр Папуця.

В’ячеслав Мієнко, керівник Ініціативи Чисте небо, підбиває підсумки ситуації.

– Упевнений, такі кейси сприятимуть тому, що провайдери або інші суб’єкти, які порушують права інтелектуальної власності, будуть більш чуйно реагувати на неодноразові прохання правовласників припинити незаконні дії. Це допоможе заощадити кошти обом сторонам. Завдання Ініціативи Чисте небо — допомагати правовласникам боротися за свої права, і ми підтримуємо їх у тому, що необхідно притягати порушників до кримінальної відповідальності, – сказав Мієнко.

Ініціатива Чисте небо висловлює подяку співробітникам Департаменту Кіберполіції за ефективну роботу, яка допомагає боротися з крадіями контенту і вселяє впевненість, що за правильної стратегії подолати проблему піратства можливо.