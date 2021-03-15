Реалії приміських залізничних маршрутів в Україні досі переважно не змінюються на краще. Просторі тамбури та навіть м’які сидіння – це вже вважається святом комфорту.
Зазвичай усе набагато гірше. Про хоч якийсь комфорт тут годі й говорити. Адже за всі часи незалежності грошей на оновлення приміських поїздів держава практично не виділяла.
Після невеличкого ремонту старі вагони знову випускають на колію, бо ж на нові – грошей немає. Приміські перевезення для Укрзалізниці катастрофічно збиткові. А відтак, якість послуг погіршується з року в рік.
Причиною збитків фахівці називають пільговиків. На відміну від маршруток, тут для них жодних обмежень.
За законом, ці збитки залізниці повинні компенсувати місцеві громади. Та отримати від них гроші – непросто. Усе залежить від доброї волі місцевих очільників. Але платять частково і лише одиниці. Дехто принципово не дає жодної гривні.
Та у лідерів громад – своя правда. Приміром, міський голова Дніпра Борис Філатов не готовий платити за всіх – і за своїх, і за чужих.
Дніпро має платити за жителів Підгороднього, Магдалинівки, Петриківки, а Укрзалізниця так і не змогла зробити поділ цих пільгових категорій населення і не покладати це на бюджет безпосередньо Дніпра, – розповідає Борис Філатов.
Врегулювати питання компенсацій має новий закон про залізничний транспорт, проект якого вже лежить у Верховній Раді. Він передбачає запровадження механізму PSO. За такою схемою уряд уже компенсує виробникам різницю цін на газ та електрику.
Паралельно влада ініціює масштабний проект з модернізації приміських пасажирських перевезень. Презентував його особисто президент.
На першому етапі до проекту City Express залучать Київ, Харків і Дніпро. Електрички підвозитимуть жителів міст-супутників до пересадкових вузлів. Обіцяють скоротити інтервали між поїздами та запровадити зручні способи оплати.
У перспективі, завдяки залізничному кільцю навколо мегаполіса, можна буде проїхати з одного передмістя в протилежне взагалі без пересадок.
Але всього цього не буде без радикального оновлення рухомого складу. В Україні тільки один завод займається модернізацією електричок – це Київський електровагоноремонтний.
Одне з його творінь нині курсує човниковим маршрутом між Києвом та Бояркою. Контраст зі старими електричками важко перебільшити.
Човник, який робить вісім рейсів на день уже кілька місяців, і досі не заріс брудом. Та й з туалетами тут все в порядку. На фоні радянської електрички відчутна суттєва різниця.
А ще електричка набагато швидша, ніж автобуси та автівки. Саме за такими човниками, на думку очільників Укрзалізниці, майбутнє приміських перевезень.
Утім, на самій модернізації потягів далеко не заїдеш. Потрібні нові, які в Україні ніколи не виробляли. Тож саме зараз тривають перемовини зі світовими гігантами про локалізацію їхнього виробництва на наших заводах. Головне, щоб гарні проекти не залишилися на папері.
Топ-менеджер Укрзалізниці Езугбая йде у відставку
Директор з комерційної роботи та логістики і член правління Укрзалізниці Іраклі Езугбая подав у відставку. Про своє рішення він повідомив під час прес-конференції.
Серед причин своєї відставки Езугбая назвав корупцію і повільне проведення реформи Укрзалізниці. Зокрема, він зазначив, що стала помітною тенденція занепаду вантажів і в частці вагонних відправлень з боку керівництва відповідного напрямку.