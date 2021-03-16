Британський штам Covid-19 виявили ще у двох областях України

Британський штам коронавірусу виявили також у Вінницькій та Закарпатській областях, повідомив генеральний директор Центру громадського здоров’я Роман Родина в ефірі одного з українських телеканалів.

Нову мутацію німецька клініка Шаріте виявила в шести українських зразках, розповів Родина та додав, що поява нових штамів у країні була лише питанням часу.

Раніше британський штам було знайдено у мешканців Івано-Франківської області.

Генеральний директор Центру громадського здоров’я також заявив, що МОЗ України вже почав освоювати тести, які здатні виявляти південно-африканську та британську мутації.

– Ми за розробленим алгоритмом будемо відбирати позитивні ПЛР-зразки з областей, а потім в себе аналізувати, чи є там ті чи інші типові штами. У найближчі тижні ми відпрацюємо це, – сказав Рубан.

Британський штам Covid-19

10 березня британські науковці опублікували результати дослідження, згідно з яким, британська мутація Covid-19 є смертоноснішою, ймовірність смерті у пацієнтів, які захворіли на неї, є вищою.

За словами інфекціоніста Ольги Голубовської, ймовірно, вірус також легше передається.