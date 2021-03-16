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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Covid-19 в Україні більше вражає молодь, кількість важких хворих зросла – Радуцький

Коронавірус в Україні почав більше вражати молоде населення. Кількість госпіталізованих до 30-40 років на сьогодні набагато більша, ніж це було за весь час пандемії.

карантин в україні

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький. Крім того, за його словами, в Україні продовжує зростати кількість пацієнтів з важким перебігом хвороби.

– Дійсно, дуже багато стало важкохворих, особливо в Івано-Франківській області. Якщо раніше при 15-20 тис. хворих госпіталізацій було приблизно 2 тис., то минулого тижня у нас було 4 тис. госпіталізацій при 9 тис. хворих, – зазначив він.

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Також Михайло Радуцький додав, що порівняно з початком боротьби з пандемією, станом на сьогодні кількість апаратів для штучної вентиляції легень в країні зросла в рази, так само як і кисневих концентраторів та ліжок з киснем.

Коронавірус в Україні

Тим часом ситуація з коронавірусом в Україні не покращується. Станом на 16 березня зафіксовано 1 477 190 випадків Covid-19. За добу захворіли ще 9 642 українці. До лікарень за добу госпіталізували 2 005 пацієнтів.

Найбільше інфікувань за добу зареєстрували на Львівщині(1 065), у Києві (999) та Вінницькій області (924).

Джерело: УНІАН

Фото: Depositphotos

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