Covid-ліжка в Києві закінчаться через кілька днів – Кличко

У київських лікарнях складана ситуація з кількістю хворих на коронавірус. Якщо такі темпи розповсюдження вірусу і кількість госпіталізацій за добу залишатимуться, то вже за кілька днів місць у лікарнях не буде.

Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, сьогодні в стаціонарах лікарень Києва перебувають понад 3,5 тис. госпіталізованих пацієнтів – хворих та з підозрою на коронавірус. Із них 71% людей – у важкому стані.

– З такими темпами розповсюдження вірусу і кількістю госпіталізацій за добу вже за кілька днів місць у лікарнях не буде. До того ж, досі, попри обіцянки уряду, для киян так і не надали ліжка в закладах Національної академії наук, МОЗу та відомчих лікарнях. А це загалом – більше 11 тис. ліжок, – зазначив Кличко.

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Коронавірус в Києві

16 березня коронавірус у Києві підтвердили ще у 999 людей, загальна кількість хворих становить 147 710. За добу ще 100 пацієнтів госпіталізували до лікарень.

Від початку епідемії через ускладнення, спричинені Covid-19, померли 2 936 хворих, одужали 99 589 пацієнтів.