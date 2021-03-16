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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Додаткові карантинні обмеження в Києві не потрібні – Рубан

Наразі вводити додаткові карантинні заходи у Києві не потрібно, адже ситуація повністю контрольована, заявив голова ГУ Держпродспоживслужбы в столиці Олег Рубан.

карантин мужчина в маске

На думку Рубана, у Києві потрібно розгорнути додаткові 500 ліжок для хворих на коронавірус.

– На сьогодні потрібно розглядати посилення заходів щодо підготовки госпітальних баз та контролю існуючих карантинних заходів, які впроваджені. На сьогодні недоцільно розглядати введення додаткових заходів, тому що ситуація у нас контрольована, – зазначає урядовець.

Рубан також повідомляє, що наразі у столиці створено вже 5 800 місць для хворих на Covid-19.

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Коронавірус у Києві

Ситуація із коронавірусом в столиці стрімко погіршилась, за останню добу захворіла майже тисяча киян, найбільше – у Дарницькому районі (205).

100 пацієнтів шпиталізували, 19 осіб померли, побороти хворобу вдалося 408 людям.

Київ опинився на першому місці за кількістю нових інфікованих в Україні.

Фото: Dreamstime

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