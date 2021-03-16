Позитивний тест на коронавірус генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв отримав під час робочого візиту до Японії.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі.

Гусєв розповів, що з 16 березня у складі української делегації на чолі з міністром оборони Андрієм Тараном знаходиться в Японії.

– На жаль, сьогодні вже в Токіо я отримав позитивний тест на Covid-19, – написав він.

Гендиректор концерну зараз знаходиться в Посольстві України в Японії на самоізоляції, водночас почувається добре.

– З огляду на різницю в часі, коментарі з цього приводу буду давати вже завтра. З всіх робочих питань залишаюся з командою Укроборонпрому на постійному зв’язку дистанційно, – зазначив Гусєв.

Напередодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко, який вже отримав першу дозу вакцини від коронавірусу, також отримав позитивний тест на Covid-19.

Він захворів на 13-й день після вакцинації, а імунітет виробляється з 22 дня після введення препарату AstraZeneca.