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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Гендиректор Укроборонпрому Гусєв захворів на Covid-19

Позитивний тест на коронавірус генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв отримав під час робочого візиту до Японії.

Юрій Гусєв Укроборонпром

Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі.

Гусєв розповів, що з 16 березня у складі української делегації на чолі з міністром оборони Андрієм Тараном знаходиться в Японії.

– На жаль, сьогодні вже в Токіо я отримав позитивний тест на Covid-19, – написав він.

Гендиректор концерну зараз знаходиться в Посольстві України в Японії на самоізоляції, водночас почувається добре.

– З огляду на різницю в часі, коментарі з цього приводу буду давати вже завтра. З всіх робочих питань залишаюся з командою Укроборонпрому на постійному зв’язку дистанційно, – зазначив Гусєв.

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Пост Гусєва

Напередодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко, який вже отримав першу дозу вакцини від коронавірусу, також отримав позитивний тест на Covid-19.

Він захворів на 13-й день після вакцинації, а імунітет виробляється з 22 дня після введення препарату AstraZeneca.

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