Коронавірус в Києві: статистика по районах (ОНЛАЙН)

Станом на ранок 16 березня у Києві за добу виявили 999 нових випадків коронавірусу. Загалом у столиці України захворіли 147 710 людей.
Хто захворів
- 560 жінок віком від 18 до 90 років
- 380 чоловіків віком від 18 до 89 років
- 31 дівчинка від 3 до 17 років
- 28 хлопчиків від 2 до 17 років
За добу зафіксували 19 летальних випадків від вірусу (загалом померли 2 936 людей). 100 пацієнтів госпіталізували до лікарень.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (205), Дніпровському (186) та Деснянському (131) районах.
408 українців змогли подолати коронавірус (загалом 99 589 людей одужали від страшної хвороби).
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.