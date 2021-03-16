Коронавірус в Києві: статистика по районах (ОНЛАЙН)

Станом на ранок 16 березня у Києві за добу виявили 999 нових випадків коронавірусу. Загалом у столиці України захворіли 147 710 людей.

Хто захворів

560 жінок віком від 18 до 90 років

380 чоловіків віком від 18 до 89 років

31 дівчинка від 3 до 17 років

28 хлопчиків від 2 до 17 років

За добу зафіксували 19 летальних випадків від вірусу (загалом померли 2 936 людей). 100 пацієнтів госпіталізували до лікарень.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (205), Дніпровському (186) та Деснянському (131) районах.

408 українців змогли подолати коронавірус (загалом 99 589 людей одужали від страшної хвороби).

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: