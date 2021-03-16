За минулу добу у Києві значно погіршилася ситуація з коронавірусом. Захворювання підтвердили ще майже у тисячі людей. Через це мер столиці Віталій Кличко звернувся до влади.

Зокрема, він зазначив, що Київ просить розширити перелік обмежень помаранчевої зони для столиці.

– Ми звертаємося до уряду розширити перелік протиепідемічних обмежень, що діють у помаранчевій зоні. Тобто, зробити те, що сьогодні виключно в компетенції уряду. Також я звертаюся до МВС, МОЗ, Мінінфраструктури і Держпродспоживслужби посилити контроль за дотриманням встановлених протиепідемічних заходів, – заявив Кличко.

Віталій Кличко наголосив, що передусім контроль потрібно посилити за проведенням масових зібрань, дотриманням маскового режиму, роботою торгових, розважальних закладів, ресторанів та кафе, заповненістю громадського транспорту, проведенням спортивних змагань.

– На четвер у Києві запланований великий футбольний матч, на який з усіх регіонів приїдуть багато глядачів – до 35 тис. У такій ситуації це може бути другим Буковелем, – застеріг він.

Станом на ранок 16 березня коронавірус у Києві за добу виявили у 999 людей, загалом захворіли 147 710.

За добу зафіксували 19 летальних випадків через Covid-19, загалом померли 2 936 людей. З початку епідемії 99 589 киян одужали від страшної хвороби, зокрема за добу ще 408.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов напередодні заявив, що Київ, Вінницька та Львівська області перебувають на межі червоної карантинної зони. Оскільки тут спостерігається напружена ситуація з поширенням коронавірусу.

Разом з тим голова головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан зазначив, що наразі вводити додаткові карантинні заходи у столиці не потрібно, адже ситуація повністю контрольована.