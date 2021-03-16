За минулу добу рівень вакцинації в Україні препаратом AstraZeneca/CovieShield зріс. У країні першу дозу щеплення отримали ще 8 928 осіб. Усього з початку кампанії вакциновано 62 083 особи, всі вони отримали одну дозу вакцини.
За 15 березня 2021 року було зроблено на 6 910 щеплень більше, ніж за попередню добу.
Найбільшу кількість щеплень за минулий день було проведено у Полтавській області – 690. Лідером за весь період кампанії залишається Донецька область, там зробили щеплення 5 644 особам.
Найменшу кількість людей за минулу добу вакцинували у Житомирській області – 130.
Статистика вакцинації:
- Вінницька область – 440;
- Волинська область – 270;
- Дніпропетровська область – 490;
- Донецька область – 600;
- Житомирська область – 130;
- Закарпатська область – 190;
- Запорізька область – 240;
- Івано-Франківська область – 490;
- Київська область – 600;
- Кіровоградська область – 180;
- Луганська область – 220;
- Львівська область – 349;
- м. Київ – 560;
- Миколаївська область – 240;
- Одеська область – 270;
- Полтавська область – 690;
- Рівненська область – 300;
- Сумська область – 280;
- Тернопільська область – 590;
- Харківська область – 259;
- Херсонська область – 360;
- Хмельницька область – 410;
- Чернівецька область – 370;
- Чернігівська область – 220;
- Черкаська область – 180.
Коронавірус в Україні
Станом на 16 березня в Україні зафіксовано 1 477 190 випадків коронавірусу. За добу захворіли 9 642 українця, зокрема 474 дитини та 313 медичних працівників.
Найбільше інфікувань за добу зареєстровано на Львівщині (1 065), у Києві (999) та Вінницькій області (924).