За минулу добу рівень вакцинації в Україні препаратом AstraZeneca/​CovieShield зріс. У країні першу дозу щеплення отримали ще 8 928 осіб. Усього з початку кампанії вакциновано 62 083 особи, всі вони отримали одну дозу вакцини.

За 15 березня 2021 року було зроблено на 6 910 щеплень більше, ніж за попередню добу.

Найбільшу кількість щеплень за минулий день було проведено у Полтавській області – 690. Лідером за весь період кампанії залишається Донецька область, там зробили щеплення 5 644 особам.

Найменшу кількість людей за минулу добу вакцинували у Житомирській області – 130.

Статистика вакцинації:

Вінницька область – 440;

Волинська область – 270;

Дніпропетровська область – 490;

Донецька область – 600;

Житомирська область – 130;

Закарпатська область – 190;

Запорізька область – 240;

Івано-Франківська область – 490;

Київська область – 600;

Кіровоградська область – 180;

Луганська область – 220;

Львівська область – 349;

м. Київ – 560;

Миколаївська область – 240;

Одеська область – 270;

Полтавська область – 690;

Рівненська область – 300;

Сумська область – 280;

Тернопільська область – 590;

Харківська область – 259;

Херсонська область – 360;

Хмельницька область – 410;

Чернівецька область – 370;

Чернігівська область – 220;

Черкаська область – 180.

Коронавірус в Україні

Станом на 16 березня в Україні зафіксовано 1 477 190 випадків коронавірусу. За добу захворіли 9 642 українця, зокрема 474 дитини та 313 медичних працівників.

Найбільше інфікувань за добу зареєстровано на Львівщині (1 065), у Києві (999) та Вінницькій області (924).