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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

На Житомирщині найнижчі показники: скільки українців вакцинували від Covid-19

За минулу добу рівень вакцинації в Україні препаратом AstraZeneca/​CovieShield зріс. У країні першу дозу щеплення отримали ще 8 928 осіб. Усього з початку кампанії вакциновано 62 083 особи, всі вони отримали одну дозу вакцини.

На Житомирщині найнижчі показники: скільки українців вакцинували від Covid-19

За 15 березня 2021 року було зроблено на 6 910 щеплень більше, ніж за попередню добу.

Найбільшу кількість щеплень за минулий день було проведено у Полтавській області – 690. Лідером за весь період кампанії залишається Донецька область, там зробили щеплення 5 644 особам.

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Найменшу кількість людей за минулу добу вакцинували у Житомирській області – 130.

Статистика вакцинації:

  • Вінницька область – 440;
  • Волинська область – 270;
  • Дніпропетровська область – 490;
  • Донецька область – 600;
  • Житомирська область – 130;
  • Закарпатська область – 190;
  • Запорізька область – 240;
  • Івано-Франківська область – 490;
  • Київська область – 600;
  • Кіровоградська область – 180;
  • Луганська область – 220;
  • Львівська область – 349;
  • м. Київ – 560;
  • Миколаївська область – 240;
  • Одеська область – 270;
  • Полтавська область – 690;
  • Рівненська область – 300;
  • Сумська область – 280;
  • Тернопільська область – 590;
  • Харківська область – 259;
  • Херсонська область – 360;
  • Хмельницька область – 410;
  • Чернівецька область – 370;
  • Чернігівська область – 220;
  • Черкаська область – 180.

Коронавірус в Україні

Станом на 16 березня в Україні зафіксовано 1 477 190 випадків коронавірусу. За добу захворіли 9 642 українця, зокрема 474 дитини та 313 медичних працівників.

Найбільше інфікувань за добу зареєстровано на Львівщині (1 065), у Києві (999) та Вінницькій області (924).

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