Курс валют НБУ на 16 березня 2021 в Україні

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 16 березня.

Курс долара встановлено на рівні 27,64 грн/$, що на 9 копійок нижче, якщо порівнювати з попереднім банківським днем.

Також ослабла й європейська валюта, а саме на 13 копійок. Курс євро встановлений на рівні 32,95 грн/€.

Зростання економіки

У 2021 році валовий внутрішній продукт (ВВП) України може зрости на 4% після очікуваного спаду економіки на 4,2% у 2020 році з подальшим уповільненням до 3,5% у 2022-му.

Середньорічна інфляція прискориться з 2,7% у 2020 році до 7,7% у 2021-му. А курс долара на кінець цього року коливатиметься в районі 29,5 грн/$1.