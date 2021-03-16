Вакцинація від коронавірусу: хто з релігійних діячів зробив щеплення

У Києві медики і відомі релігійні діячі публічно вакцинуються від Covid-19 препаратом Covishield від компанії AstraZeneca. Це роблять для того, щоб на власному прикладі показати безпечність щеплення.

Так, публічно щеплення від Covid-19 зробили п’ять лікарів. Також вже вакцинували:

верховного архиєпископа Києво-Галицько, очільника Української греко-католицької церкви Святослава (Шевчука);

архімандрита Михайлівського Золотоверхого монастиря Лаврентія (Живчика) (Православна церква України);

представника Федерації єврейських громад в столиці України Леоніда Бараца;

представника Іудейської громади руху Хабад Любавич в Україні Бориса Стругацького;

керівника відділу з питань релігій секретаріату Кабінету міністрів України Андрія Юраша.











Очільник УГКЦ, представник ПЦУ та інші релігійні діячі вакцинувалися від Covid-19 / 3 фотографии

Днями Міністерство охорони здоров’я оновило список публічних осіб, які можуть долучитися до вакцинації від коронавірусу в Україні поза чергою.

Тому якщо залишатимуться невикористані дози вакцин, то отримати щеплення позачергово зможуть народні депутати, учасники бойових дій на Донбасі, релігійні діячі, відомі українські письменники, музиканти, актори, спортсмени, співаки, журналісти, художники та інші діячі сфери культури, яким більше 60 років.

Оскільки раніше перший етап вакцинації в Україні передбачав, що щеплення першочергово отримають медики і військові у зоні проведення ООС.