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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Понад 300 тис. випадків за добу: коронавірус у світі 16 березня

У світі станом на 16 березня у світі захворіли на коронавірус 119 960 700 людей. Тільки за останню добу інфікувалися 327 255 людей.

Коронавирус в мире

Від ускладнень, які викликає Covid-19, у світі померли 2 656 822 пацієнта.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

  • США – 29 155 892 (+40 230)
  • Бразилія – 11 483 370 (+43 812)
  • Індія – 11 409 831 (+26 291)
  • Росія – 4 409 438 (+9 393)
  • Велика Британія – 4 263 531 (+5 089).
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Країни, де найбільше людей померли від коронавірусу:

  • США – 530 114 (+585)
  • Бразилія – 278 229 (+1 127)
  • Мексика – 194 710 (+220)
  • Індія – 158 856 (+131)
  • Велика Британія – 125 580 (+64).

Американський фармконцерн Moderna проводить випробування своєї вакцини від коронавірусу на дітях. Згідно з повідомленням концерну, в рамках комбінованої фази випробувань 2/3 будуть щеплені 6 750 здорових дітей у віці від 6 місяців до 11 років.

Коронавірус 16 березня 2021: статистика захворювань COVID-19 в світі

Органи охорони здоров’я Франції повідомили про виявлення нового варіанту коронавірусу, в разі якого тест може давати негативний результат.

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) не має на цей момент доказами того, що вакцина AstraZeneca може викликати захворювання тромбозом.

Джерело: Всесвітня організація охорони здоров’я

Фото: Depositphotos

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