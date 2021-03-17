Коронавірус 16 березня 2021: статистика захворювань COVID-19 в світі

У світі станом на 16 березня у світі захворіли на коронавірус 119 960 700 людей. Тільки за останню добу інфікувалися 327 255 людей.
Від ускладнень, які викликає Covid-19, у світі померли 2 656 822 пацієнта.
Країни з найбільшою кількістю хворих:
- США – 29 155 892 (+40 230)
- Бразилія – 11 483 370 (+43 812)
- Індія – 11 409 831 (+26 291)
- Росія – 4 409 438 (+9 393)
- Велика Британія – 4 263 531 (+5 089).
Країни, де найбільше людей померли від коронавірусу:
- США – 530 114 (+585)
- Бразилія – 278 229 (+1 127)
- Мексика – 194 710 (+220)
- Індія – 158 856 (+131)
- Велика Британія – 125 580 (+64).
Американський фармконцерн Moderna проводить випробування своєї вакцини від коронавірусу на дітях. Згідно з повідомленням концерну, в рамках комбінованої фази випробувань 2/3 будуть щеплені 6 750 здорових дітей у віці від 6 місяців до 11 років.
Органи охорони здоров’я Франції повідомили про виявлення нового варіанту коронавірусу, в разі якого тест може давати негативний результат.
Європейське агентство лікарських засобів (EMA) не має на цей момент доказами того, що вакцина AstraZeneca може викликати захворювання тромбозом.