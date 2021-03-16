Розтрата природного газу чиновником на понад 413 млн грн: справу передано до суду

Національна поліція України завершила досудове розслідування кримінального провадження за фактом розтрати природного газу на суму понад 413 млн грн.

Дії колишнього топ-чиновника кваліфікували як розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена в особливо великих розмірах.

— Під час досудового розслідування встановлено, що екс-чиновник державного підприємства у серпні 2013 року підписав окреме доручення на користь однієї з комерційних структур. Цим документом він фактично дав вказівку здійснити відбір природного газу з підземних сховищ на користь зазначеної фірми в обсязі 115 млн куб. м, хоча точно знав, що у власності зазначеного юридичної особи було всього 15,4 млн куб.м газу, – йдеться у повідомленні.

Дії посадовця призвели до того, що з газотранспортної системи України на користь зазначеної комерційної структури було здійснено незаконний відбір природного газу, що завдало збитків на суму 413,4 млн грн.

Фігуранту справи загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна.

Обвинувальний акт переданий до Шевченківського районного суду Києва.

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Відключення котелень у зоні ООС

Служба безпеки України почала досудове розслідування за фактами диверсій, вчинених посадовими особами ПАТ Донецькоблгаз, що призвело до відключення 58 котелень в зоні проведення ООС.

Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, і залучення їх до відповідальності.