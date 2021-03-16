У місті Ірпінь Київської області посилили карантин із 17 березня до 5 квітня. Таке рішення за ініціативи міського голови Олександра Маркушина ухвалили на засіданні комісії ТЕБ та НС.

– Вирішив спрацювати на випередження, щоб уникнути переведення з помаранчевої до червоної карантинної зони, – пояснив свої дії мер міста.

До такого кроку міського голову підштовхнуло стрімке погіршення ситуації з поширенням Covid-19. Так, якщо 15 лютого в Приірпінні було зафіксовано 89 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, то 15 березня кількість зросла до 233.

– Інфекційне відділення та всі палати для лікування хворих на Covid-19 в Ірпінській центральній лікарні заповненні на 100%. Масово хворіють лікарі та вчителі. Лише за день до амбулаторій звертаються понад 200 хворих із підозрою на коронавірус. Навантаження на медиків зросло в рази, – зазначає Олександр Маркушин.

Перелік обмежень у місті Ірпінь із 17 березня до 5 квітня:

скасування всіх спортивних та культурно-масових заходів;

переведення шкіл на дистанційне навчання (з урахуванням канікул із 22 до 28 березня);

прийом громадян у комунальних службах міста в онлайн-режимі;

скасування прийому громадян працівниками виконавчого комітету Ірпінської міської ради, переведення роботи ЦНАПу в онлайн-режим (окрім здійснення реєстрації місця проживання та державної реєстрації фізичних та юридичних осіб, які будуть відбуватися за попереднім записом);

посилення контролю за дотриманням карантинних протиепідемічних норм у місцях загального користування.

Зони карантину в Україні

Станом на 16 березня 2021 року в червоній зоні карантину в Україні перебувають чотири регіони – Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

У дев’яти областях України – Вінницькій, Донецькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій та Черкаській області, а також у місті Київ – перевищено норму госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. Усі вони потрапили до помаранчевої зони карантину.

Джерело: Олександр Маркушин