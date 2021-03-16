В рамках розслідування справи щодо ратифікації так званих Харківських угод співробітники СБУ провели обшуки у Верховній Раді, Кабміні та РНБО.

Обшуки проводилися у:

Верховній Раді України, зокрема комітетах;

Головному науково-експертному управлінні ВРУ;

Раді національної безпеки і оборони України;

Міністерстві закордонних справ України;

Кабінеті міністрів України спільно з Державним бюро розслідувань.

– Під час обшуків виявлено документи, які свідчать про те, що тодішнє керівництво держави, до підписання та ухвалення вказаних документів, усвідомлювало їх наслідки, – зазначили у прес-службі СБУ.

Йдеться про збільшення кількості військових РФ, які в подальшому брали участь в анексії Криму.











Справа щодо Харківських угод: СБУ провела обшуки у Раді, Кабміні та РНБО / 3 фотографии

Харківські угоди

Так звані Харківські угоди були підписані між Україною і Росією у 2010 році одразу після перемоги на президентських виборах Віктора Януковича.

До їхнього підписання флот РФ повинен був залишити Крим у 2017 році. Але, згідно з новими домовленостями, перебування російських військових продовжили на 25 років – до 2042 року. Начебто за це Росія зменшила Україні ціну на газ.

27 квітня 2010 року Верховна Рада 236 голосами ратифікувала ці угоди.

У 2014 році саме військовослужбовці Чорноморського флоту РФ разом з іншими підрозділами російських Збройних сил окупували Крим.