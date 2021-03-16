PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Євгенія Шапоренко |

Справа щодо Харківських угод: СБУ провела обшуки у Раді, Кабміні та РНБО

В рамках розслідування справи щодо ратифікації так званих Харківських угод співробітники СБУ провели обшуки у Верховній Раді, Кабміні та РНБО.

СБУ

Обшуки проводилися у:

  • Верховній Раді України, зокрема комітетах;
  • Головному науково-експертному управлінні ВРУ;
  • Раді національної безпеки і оборони України;
  • Міністерстві закордонних справ України;
  • Кабінеті міністрів України спільно з Державним бюро розслідувань.

– Під час обшуків виявлено документи, які свідчать про те, що тодішнє керівництво держави, до підписання та ухвалення вказаних документів, усвідомлювало їх наслідки, – зазначили у прес-службі СБУ.

Йдеться про збільшення кількості військових РФ, які в подальшому брали участь в анексії Криму.    

  • Справа щодо Харківських угод: СБУ провела обшуки у Раді, Кабміні та РНБО
  • Справа щодо Харківських угод: СБУ провела обшуки у Раді, Кабміні та РНБО
  • Справа щодо Харківських угод: СБУ провела обшуки у Раді, Кабміні та РНБО
  • Справа щодо Харківських угод: СБУ провела обшуки у Раді, Кабміні та РНБО
  • Справа щодо Харківських угод: СБУ провела обшуки у Раді, Кабміні та РНБО
  • Справа щодо Харківських угод: СБУ провела обшуки у Раді, Кабміні та РНБО
Справа щодо Харківських угод: СБУ провела обшуки у Раді, Кабміні та РНБО / 3 фотографии

Харківські угоди

Так звані Харківські угоди були підписані між Україною і Росією у 2010 році одразу після перемоги на президентських виборах Віктора Януковича.

До їхнього підписання флот РФ повинен був залишити Крим у 2017 році. Але, згідно з новими домовленостями, перебування російських військових продовжили на 25 років – до 2042 року. Начебто за це Росія зменшила Україні ціну на газ.

27 квітня 2010 року Верховна Рада 236 голосами ратифікувала ці угоди.

У 2014 році саме військовослужбовці Чорноморського флоту РФ разом з іншими підрозділами російських Збройних сил окупували Крим.

Джерело: СБУ

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка