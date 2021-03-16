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Факти / Україна / Суспільство
Тетяна Забожко |

Степанов пригрозив кримінальними справами через невиплату доплат лікарям

Невиплата лікарям, які працюють із хворими на Covid-19, необхідних доплат каратиметься кримінальними справами. Про це в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Степанов пригрозив кримінальними справами через невиплату доплат лікарям

Таким чином очільник МОЗу відреагував на скаргу лікаря-інфекціоніста Чернівецької обласної клінічної лікарні Ольги Кобевко на те, що в лютому працівники опорного закладу, де вона працює, не отримали обіцяних державою доплат.

– За лютий нам видали “голі” оклади. Це зарплати від трьох до шести тисяч гривень, – поскаржилась лікар.

У відповідь міністр охорони здоров’я запевнив, що відомство, яке він очолює, вже почало реагувати на такі повідомлення.

– Ми перераховуємо кошти з урахуванням усіх надбавок. Те, що не виплачена заробітна плата, буде закінчуватися кримінальними справами. Крапка, – зауважив Максим Степанов.

Нова програма медичних гарантій

Із 1 квітня медпрацівники України перейдуть на нову програму медичних гарантій.

Доплати медикам, які працюють із хворими на Covid-19, у розмірі 300%, а також уведені з 1 вересня доплати для лікарів та медичних працівників середньої й нижчої ланки будуть збережені.

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