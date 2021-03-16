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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Ситуація не поліпшується: в Україні за добу 9 642 нові випадки коронавірусу

Станом на 16 березня в Україні зафіксовано 1 477 190 випадків коронавірусу. За добу захворіли 9 642 українці, зокрема 474 дитини та 313 медичних працівників.

коронавірус, карантин, маска

Коронавірус в Україні 16 березня – статистика МОЗ

  • одужали 1 232 209 пацієнтів, за добу – 6 202;
  • летальних випадків- 28 697, за добу померли 264 особи;
  • проведено тестувань – 7 416 142, за добу – 76 509.

Поширення Covid-19 у регіонах

Найбільше інфікувань за добу зареєстровано на Львівщині(1 065), у Києві (999) та Вінницькій області (924).

  • м. Київ – +999;
  • Вінницька область – +924;
  • Волинська область – +176;
  • Дніпропетровська область – +269;
  • Донецька область – +286;
  • Житомирська область – +130;
  • Закарпатська – +554;
  • Запорізька область – +307;
  • Івано-Франківська область – +467;
  • Київська область – +512;
  • Кіровоградська область – +46;
  • Луганська область – +101;
  • Львівська область – +1 065;
  • Миколаївська область – +416;
  • Одеська область – +728;
  • Полтавська область – +313;
  • Рівненська область – +235;
  • Сумська область – +155;
  • Тернопільська область – +287;
  • Харківська область – +596;
  • Херсонська область – +30;
  • Хмельницька область – +253;
  • Черкаська область – +243;
  • Чернівецька область – +527;
  • Чернігівська область – +23.

коронавірус в Україні 16 березня

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Вакцинація в Україні

Вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого. На першому етапі щеплення роблять медичним працівникам і військовим.

Станом на 16 березня уже 62 083 українці вакцинувалися від коронавірусу. За добу мобільні бригади прищепили 8 928 осіб.

Детальніше, як проходить вакцинація в Україні, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Pixabay

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