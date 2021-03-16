Станом на 16 березня в Україні зафіксовано 1 477 190 випадків коронавірусу. За добу захворіли 9 642 українці, зокрема 474 дитини та 313 медичних працівників.

Коронавірус в Україні 16 березня – статистика МОЗ

одужали 1 232 209 пацієнтів, за добу – 6 202;

летальних випадків- 28 697, за добу померли 264 особи;

проведено тестувань – 7 416 142, за добу – 76 509.

Поширення Covid-19 у регіонах

Найбільше інфікувань за добу зареєстровано на Львівщині(1 065), у Києві (999) та Вінницькій області (924).

м. Київ – +999;

Вінницька область – +924;

Волинська область – +176;

Дніпропетровська область – +269;

Донецька область – +286;

Житомирська область – +130;

Закарпатська – +554;

Запорізька область – +307;

Івано-Франківська область – +467;

Київська область – +512;

Кіровоградська область – +46;

Луганська область – +101;

Львівська область – +1 065;

Миколаївська область – +416;

Одеська область – +728;

Полтавська область – +313;

Рівненська область – +235;

Сумська область – +155;

Тернопільська область – +287;

Харківська область – +596;

Херсонська область – +30;

Хмельницька область – +253;

Черкаська область – +243;

Чернівецька область – +527;

Чернігівська область – +23.

Вакцинація в Україні

Вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого. На першому етапі щеплення роблять медичним працівникам і військовим.

Станом на 16 березня уже 62 083 українці вакцинувалися від коронавірусу. За добу мобільні бригади прищепили 8 928 осіб.

Детальніше, як проходить вакцинація в Україні, читайте на Фактах ICTV.