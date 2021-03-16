Станом на 16 березня в Україні зафіксовано 1 477 190 випадків коронавірусу. За добу захворіли 9 642 українці, зокрема 474 дитини та 313 медичних працівників.
Коронавірус в Україні 16 березня – статистика МОЗ
- одужали 1 232 209 пацієнтів, за добу – 6 202;
- летальних випадків- 28 697, за добу померли 264 особи;
- проведено тестувань – 7 416 142, за добу – 76 509.
Поширення Covid-19 у регіонах
Найбільше інфікувань за добу зареєстровано на Львівщині(1 065), у Києві (999) та Вінницькій області (924).
- м. Київ – +999;
- Вінницька область – +924;
- Волинська область – +176;
- Дніпропетровська область – +269;
- Донецька область – +286;
- Житомирська область – +130;
- Закарпатська – +554;
- Запорізька область – +307;
- Івано-Франківська область – +467;
- Київська область – +512;
- Кіровоградська область – +46;
- Луганська область – +101;
- Львівська область – +1 065;
- Миколаївська область – +416;
- Одеська область – +728;
- Полтавська область – +313;
- Рівненська область – +235;
- Сумська область – +155;
- Тернопільська область – +287;
- Харківська область – +596;
- Херсонська область – +30;
- Хмельницька область – +253;
- Черкаська область – +243;
- Чернівецька область – +527;
- Чернігівська область – +23.
Вакцинація в Україні
Вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого. На першому етапі щеплення роблять медичним працівникам і військовим.
Станом на 16 березня уже 62 083 українці вакцинувалися від коронавірусу. За добу мобільні бригади прищепили 8 928 осіб.
Детальніше, як проходить вакцинація в Україні, читайте на Фактах ICTV.