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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Українці без проблем зможуть отримати паспорт про вакцинацію – Ляшко

В Україні не буде жодних проблем із виданням міжнародного паспорта про вакцинацію тому, що препарат від коронавірусу компанії AstraZeneca, яким щеплюють українців, затверджений ВООЗ.

Українці без проблем зможуть отримати паспорт про вакцинацію – Ляшко

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, міжнародне свідоцтво про вакцинацію є дійсним, якщо вакцина, яка використовується, затверджена у відомстві.

Ця норма прописана в міжнародних медико-санітарних правилах, яких дотримуються країни-члени ВООЗ.

— Наразі ВООЗ затверджено вакцини виробництва Pfizer/BioNTech (BNT162b2), Moderna (mRNA-1273) та Astra Zeneca/Oxford University ‎з майданчиками в Індії та Кореї (AZD1222), — заявив він.

Тому під час вакцинації препаратом Covishield від AstraZeneca жодних проблем щодо видання міжнародного свідоцтва про вакцинацію та його подальшого використання не виникатиме, додав Ляшко.

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Вакцинація в Україні

Станом на 16 березня вакцинувалися від коронавірусу 62 083 українці. За добу мобільні бригади прищепили 8 928 осіб.

Найбільшу кількість щеплень зробили у Полтавській області – 690. Найменшу у Житомирській – 130.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Коронавірус_інфо

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