Українці найбільше довіряють ЗСУ, а найменше – російським ЗМІ

Українці найбільше довіряють Збройним силам України, а найменше – засобам масової інформації Росії.

Дане опитування провела соціологічна група Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова з 5 до 9 березня.

Саме 70% усіх опитаних респондентів висловлюю довіру до ЗСУ, до волонтерських організацій – 65%, церкви – 64%, Державної служби з надзвичайних ситуацій – 63%, Державної прикордонної служби – 60%, Національної гвардії України – 56%, голів міста (селища, села), в якому проживає респондент – 56%, добровольчих батальйонів – 55%, громадських організацій – 53%, рад міста (селища, села), в якому проживає респондент – 51%.

Водночас 82% громадян України не довіряють російським ЗМІ. Також 80% українців висловили недовіру до державного апарату, до суддів – 79%, Верховної Ради України – 77,5%, уряду – 76%, Вищого антикорупційного суду – 73%, політичних партій – 71%, прокуратури – 71%, комерційних банків – 70%, НАБУ – 70%.

Окрім того, 69% опитаних не довіряють Верховному суду, КСУ – 69%, САП – 68%, НАЗК – 68%, місцевим судам (66%), НБУ – 60%.

Опитування проводилось методом інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Було опитано 2 018 громадян України віком від 18 років у всіх регіонах України, окрім Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Опитування

За даними опитування Центру Разумкова, за президента Володимира Зеленського готові проголосувати 27,4% українців з тих, хто визначився з вибором.

Майже на 10% менше голосів отримав би лідер партії Європейська солідарність Петро Порошенко – 19,7%. Співголова ОПЗЖ Юрій Бойко отримав би 17,1%.

Джерело: Центр Разумкова