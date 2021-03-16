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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

В окупованому Криму знову проблеми з водопостачанням

В окупованому Криму жителів Сімферополя попередили про перебої у графіку водопостачання.

Кран вода

Про це повідомляє так зване підприємство Вода Криму.

Проблеми з водопостачанням спостерігаються у зв’язку з виконанням аварійно-відновлювальних робіт на мережах холодного водопостачання за адресою вулиця Героїв Сталінграда, 19, 16 березня з 18:00 можливе відхилення від графіка мікрорайону Героїв Сталінграда.

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Також у зв’язку з заповненням магістрального водоводу, 16 березня з 18:00 можливе відхилення від графіка в селищах Давидівка, Радгоспне, смт Аграрне, содових товариствах Садовод, Ювілейний, Дачник, Дзержинець, селищі Богданівка, частково в селі Мирне.

В окупованому Криму знову проблеми з водопостачанням

Пересохле водосховище під Сімферополем

В окупованому Криму майже повністю висохло Аянське водосховище, яке забезпечувало водою Сімферополь – одне із найбільших міст півострова.

Екологічна катастрофа, пов’язана із гострою нестачею прісної води, розпочалася у Криму незадовго після анексії РФ.

Фото: Depositphotos

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