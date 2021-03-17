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Факти / Україна / Політика
Юлія Захарченко |

Брусило призначений заступником керівника Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський призначив нового заступника керівника Офісу глави держави.

володимир зеленський

Відповідний указ №101/2021 Зеленський підписав 17 березня.

Новим заступником керівника Офісу президента став Брусило Ігор Миколайович.

З 2014 року Ігор Брусило обіймав посаду завідувача відділу Головного департаменту Державного протоколу та Церемоніалу Адміністрації президента, а у 2019 році став завідувачем відділу Офісу президента.

Голова Херсонської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Херсонської обласної державної адміністрації Сергія Козиря указом №83/2021, підписаного главою держави 1 березня.

У 2019 році Сергій Козир обіймав посаду заступника голови Херсонської ОДА, а у 2020 році став тимчасовим головою Херсонської ОДА.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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