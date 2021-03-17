Брусило призначений заступником керівника Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський призначив нового заступника керівника Офісу глави держави.
Відповідний указ №101/2021 Зеленський підписав 17 березня.
Новим заступником керівника Офісу президента став Брусило Ігор Миколайович.
З 2014 року Ігор Брусило обіймав посаду завідувача відділу Головного департаменту Державного протоколу та Церемоніалу Адміністрації президента, а у 2019 році став завідувачем відділу Офісу президента.
Голова Херсонської ОДА
Президент України Володимир Зеленський призначив головою Херсонської обласної державної адміністрації Сергія Козиря указом №83/2021, підписаного главою держави 1 березня.
У 2019 році Сергій Козир обіймав посаду заступника голови Херсонської ОДА, а у 2020 році став тимчасовим головою Херсонської ОДА.