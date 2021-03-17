В Україні одна людина вже отримала другу дозу вакцини проти коронавірусу від Covishield, яку виготовляють за ліцензією Oxford-AstraZeneca.

Таким чином одна людина в Україні завершила вакцинацію організму проти Covid-19.

В Україні за добу 9 840 осіб отримали перше щеплення, всього за період кампанії – 71 923 осіб.

За весь період кампанії вакцинації найбільше людей отримали щеплення в Донецькій (6 284), а найменше – в Житомирській (1 441) області.

Коронавірус в Україні

Станом на 17 березня коронавірус в Україні виявили ще у 11 833 осіб. За весь час пандемії зафіксували 1 489 023 випадки.

За добу зафіксували 289 летальних випадків, за весь час пандемії 28 986 людей загинули від страшного вірусу. Однак змогли перемогти захворювання 5 467 осіб, загалом – 1 237 676 осіб вилікувалися від коронавірусу.