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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Covid-імунізація: в Україні одна людина вже отримала друге щеплення

В Україні одна людина вже отримала другу дозу вакцини проти коронавірусу від Covishield, яку виготовляють за ліцензією Oxford-AstraZeneca.

Covid-імунізація: в Україні одна людина вже отримала друге щеплення

Таким чином одна людина в Україні завершила вакцинацію організму проти Covid-19.

В Україні за добу 9 840 осіб отримали перше щеплення, всього за період кампанії – 71 923 осіб.

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За весь період кампанії вакцинації найбільше людей отримали щеплення в Донецькій (6 284), а найменше – в Житомирській (1 441) області.

Графика вакцина от коронавируса Covishield/AstraZeneca

Коронавірус в Україні

Станом на 17 березня коронавірус в Україні виявили ще у 11 833 осіб. За весь час пандемії зафіксували 1 489 023 випадки.

За добу зафіксували 289 летальних випадків, за весь час пандемії 28 986 людей загинули від страшного вірусу. Однак змогли перемогти захворювання 5 467 осіб, загалом – 1 237 676 осіб вилікувалися від коронавірусу.

Джерело: МОЗ

Фото: Pexels

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