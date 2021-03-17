PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Кабінет міністрів звільнив главу Укрзалізниці Жмака

Кабінет міністрів погодив дострокове припинення повноважень голови правління акціонерного товариства Укрзалізниця Володимира Жмака.

Кабінет міністрів звільнив главу Укрзалізниці Жмака

Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Василь Мокан.

Обов’язки голови правління акціонерного товариства Українська залізниця виконуватиме член Укрзалізниці Івана Юрика, який раніше виконував обов’язки тимчасового глави.

Читайте
Топ-менеджер Укрзалізниці Езугбая йде у відставку

Володимира Жмака призначили на посаду глави Укрзалізниці 26 серпня 2020 року. Раніше він працював в наглядовій раді українського оператора соціального зв’язку та був першим заступником голови Одеської обласної державної адміністрації.

Продаж квитків Укрзалізниці

Товариство з обмеженою відповідальністю Укрзалізниця продовжило заборону на продаж квитків в області червоної зони карантину до 19 березня.

Обмеження стосуються також посадки та висадки пасажирів в Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській та Закарпатській областях. Обмеження знімуть лише після того, як ці області вийдуть з червоної зони адаптивного карантину.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка