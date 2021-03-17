Кабінет міністрів звільнив главу Укрзалізниці Жмака

Кабінет міністрів погодив дострокове припинення повноважень голови правління акціонерного товариства Укрзалізниця Володимира Жмака.

Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Василь Мокан.

Обов’язки голови правління акціонерного товариства Українська залізниця виконуватиме член Укрзалізниці Івана Юрика, який раніше виконував обов’язки тимчасового глави.

Володимира Жмака призначили на посаду глави Укрзалізниці 26 серпня 2020 року. Раніше він працював в наглядовій раді українського оператора соціального зв’язку та був першим заступником голови Одеської обласної державної адміністрації.

Продаж квитків Укрзалізниці

Товариство з обмеженою відповідальністю Укрзалізниця продовжило заборону на продаж квитків в області червоної зони карантину до 19 березня.

Обмеження стосуються також посадки та висадки пасажирів в Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській та Закарпатській областях. Обмеження знімуть лише після того, як ці області вийдуть з червоної зони адаптивного карантину.