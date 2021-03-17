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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Карантин у Києві: Рубан пояснив, які обмеження необхідно посилити

У Києві пропонують посилити деякі карантинні обмеження через зростання захворюваності на коронавірус. Зокрема, розглядають введення додаткових обмежень на спортивні та масові заходи.

Карантин у Києві: Рубан пояснив, які обмеження необхідно посилити

Про це повідомив глава Держспоживслужби столиці Олег Рубан в ефірі одного з українських телеканалів.

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За його словами, деякі обмеження необхідно вже запроваджувати.

— Це передусім стосується спортивних заходів. Де група ризику — люди від 20 до 40 років, які братимуть участь у масових спортивних заходах. Це футбол, розважальні центри та інші скупчення людей на місцях, — пояснив він.

Ситуація з коронавірусом у Києві

У Києві значно погіршилася Covid-ситуація. За добу у столиці виявили 1 121 новий випадок коронавірусу. Загалом захворіла — 148 831 людина.

Тому мер міста Віталій Кличко просить розширити перелік обмежень помаранчевої зони для столиці. Зокрема, це стосується масових зібрань, роботи торгових і розважальних закладів, ресторанів та кафе тощо.

Детальніше про коронавірус у Києві читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Україна 24

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