Станом на ранок 17 березня у Києві за добу виявили 1 121 новий випадок коронавірусу. Загалом у столиці України захворіли 148 831 людина.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: